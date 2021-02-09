В Питере мужчина вложил в руку брата гранату и выдернул из нее кольцо

Подвыпивший житель Питера решил подшутить над родственником и вручил ему боеприпас. Однако шутки не понял ни сам мужчина, ни правоохранители, которые прибыли на вызов.

Странный сюрприз преподнес брат брату вечером, 8 февраля в Санкт-Петербурге. Родственники выпили и находились во дворе, когда один неожиданно вложил в руку другого гранату, выдернул из нее чеку и скрылся. Ошарашенный мужчина зажал спусковой рычаг и набрал номер полиции, сообщает "КП".

О том, что гранта не опасна, стало известно только после того, как на место приехали взрывотехники. До этого момента сотрудникам правоохранительных органов пришлось во избежание взрыва перемотать спусковой рычаг изолентой.

Оказалось, что "игрушка" состоит из корпуса гранаты Ф1 и механической части запала, взорваться она не могла. Муляж передали полицейским, а братьев доставили в участок для разбирательства.

Мужчина, затеявший весь сыр-бор, пояснил, что он просто хотел пошутить. Какое наказание может грозить юмористу, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, о задержании в столичном аэропорту Шереметьево женщины, которая в шутку сказала, что везет в багаже взрывное устройство.