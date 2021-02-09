Цена нефти Brent превысила 61 доллар

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76 процента и достигла 61,02 доллара за баррель.

Последний раз Brent превышала отметку 61 долларов за баррель 7 января прошлого года года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 58,2 доллара за баррель (плюс 0,63 процента), передает ТАСС.

Повышать цены на нефть продолжает спрос со стороны Китая. Однако ведущие нефтетрейдеры Vitol и Gunvor считают, что цены на углеводороды выглядят перекупленными и могут опуститься вниз.