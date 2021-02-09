Вооруженные грабители напали на россиянку в Анталье

Постоянно проживающая в Турции россиянка пала жертвой вооруженных грабителей, когда шла по улице на западной окраине Антальи, сообщает TRTHaber.

Инцидент произошел 8 февраля в районе Коньяалты. Рядом с прогуливавшейся Олесей Федоровой остановилась машина, из салона которой выбежал мужчина и потребовал отдать ему смартфон. Девушка отказалась, но в этот момент водитель приподнял свитер и продемонстрировал кобуру на поясе, пригрозив применить оружие.

Забрав гаджет, злоумышленники быстро уехали, а Оксана обратилась за помощью в близлежащий магазин, сотрудники которого и вызвали полицию. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.

В Генконсульстве РФ отметили, что пострадавшая не обращалась к дипломатам за помощью.