Автомобиль на пьедестале: в Норильске оригинально убрали двор от снега

В одном из дворов Норильска после уборки снега несколько машин оказались на "постаменте". Дело в том, что после обильного снегопада по дворовой территории проехал грейдер, который утрамбовал сугробы. Однако не все владельцы машин обратили внимание на предупреждение коммунальщиков о расчистке снега спецтехникой. Вот и получилось, что припаркованные машины остались на полуметровых сугробах.

Очевидцы сняли на камеру убранный двор, сообщает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". В комментариях под постом "Автомобиль на пьедестале" пользователи дискутируют – каким образом водитель будет съезжать с сугроба. Кто-то советует воспользоваться эвакуатором, кто-то – взять лопату и подкопать спуск.