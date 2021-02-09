В Благовещенске тушат крупный пожар в ангаре

Пожар на КПП. В Благовещенске загорелся ангар на улице 50-летия Октября. На место возгорания оперативно прибыли экстренные службы. В ликвидации задействованы 13 сотрудников МЧС России и 4 единицы спетехники.

В настоящий момент установлено, причиной ЧП стало загорание прессованного картона. Как уточнили представители пресс-службы ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты продолжают ликвидировать очаг возгорания. Устанавливаются все подробности случившегося. ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", продолжим следить за ситуацией.