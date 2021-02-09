"Спартак" надеется на отмену дисквалификации Тедеско

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать на три матча главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско не устроило красно-белых. Столичный клуб подал апелляцию. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"КДК владеет информацией, что со стороны "Спартака" поступила апелляционная жалоба на решение КДК, жалоба поступила в апелляционный комитет", – цитирует Григорьянца РИА Новости.

Напомним, что в декабре прошлого года КДК РФС отстранил Тедеско на три игры после матча 18-го тура с "Сочи"​​​. Спартаковский наставник был наказан за жест, изображающий денежные купюры.