Гоффен и Баутиста-Агут покидают Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису – первом в сезоне турнире "Большого шлема", – завершился второй игровой день. В состязаниях мужчин вынуждены были зачехлить ракетки уже после первого матча бельгиец Давид Гоффен и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Гоффен, который был "посеян" на Australian Open под 13-м номером, в полной мере ощутил свою "невезучесть": он попал в сетке на сильного австралийца с русскими корнями Алексея Попырина и уступил в пяти сетах – 6:3, 4:6, 7:6, 6:7, 3:6.

Баутиста-Агут имел 12-й номер "посева", но также не смог одолеть первого соперника – Раду Албота из Молдавии. Здесь фаворит проиграл в четырех партиях – 7:6, 0:6, 4:6, 6:7.

Остальные "сеяные" во главе с испанцем Рафаэлем Надалем (№2) прошли дальше. В их числе оказались и россияне Даниил Медведев (№4) и Андрей Рублев (№7). Выиграл первый матч и грек Стефанос Циципас (№5) – у француза Жиля Симона – 6:1, 6:2, 6:1. Итальянец Маттео Береттини (№9) были сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 7:6, 7:5, 6:3.