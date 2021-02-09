Политолог: Германия прокладывает "Спутнику V" путь в Европу

Политолог из Германии Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" дал комментарий странной, на первый взгляд, ситуации, когда Европа с одной стороны – готова одобрить российскую вакцину и даже начать у себя ее производство, с другой – готовит санкции по Навальному и требует отставки Борреля по итогам визита в РФ.

По словам политолога, именно Германия прокладывает российской вакцине "Спутнику V" путь в Европу. В отличие от Польши и Украины, в ФРГ есть здравомыслящие политики. И они понимают, что в мире, кроме Навального, существуют другие проблемы, в частности, необходимость совместными усилиями бороться с пандемией.

Руководство Евросоюза сделало очень много ошибок, из-за чего в Европе вакцин не хватает на всех желающих быть привитыми, считает г-н Рар. Поэтому появилась необходимость закупать другие вакцины, которые эффективно действуют за пределами Европы. "Спутник V" очень хорошо проявляет себя в Сербии и Венгрии. Он уже открыл себе дорогу в Европу", – утверждает политолог. Он уверен, что в Польше, в Прибалтике и на Украине будут в конечном итоге делать прививки этим препаратом.

Политолог отметил, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в ЕС, каждый второй в Германии выражает желание привиться "Спутником V". "Есть даже люди, готовые туристами ехать в Россию, чтобы получить прививку. Потому что немецкую или американскую вакцину в Германии им придется ждать полгода", – пояснил г-н Рар в эфире программы "60 минут".

Он также прокомментировал агрессивную политику ЕС по отношению к России, нападки на вернувшегося с переговоров якобы ни с чем Борреля. "Надо понимать, что все это делают "Зеленые". Их партия в Германии пока что не у власти. И Борреля хотят снять не старые европейцы, а представители партии "Зеленых", – заключил г-н Рар.