Под Ростовом супруги записывали порнографию с участием грудного ребенка

Молодая пара из Зернограда подозревается в издевательствах над своей малолетней дочерью, которой еще нет и года.

То, что супруги делали со своим ребенком, в протоколах следствия называется "иными действиями сексуального характера", описывать которые в подробностях не поднимется рука. Супруги и сами не так давно вышли из детского возраста – мужу 20, а жене 17 лет, однако додумались до такого, что взрослеть им теперь придется в тюрьме.

По версии следствия, в течение последнего месяца, находясь в собственной квартире, молодые люди неоднократно совершали упомянутые "иные действия" в отношении своей малолетней дочери, которая родилась в марте 2020 года. "Забавы" извращенцы фиксировали на видеокамеру и за денежное вознаграждение распространяли через социальную сеть.

Сейчас оба супруга арестованы. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее сообщалось о супругах из Санкт-Петербурга, которые использовали своего 4-летнего сына в качестве наркокурьера.