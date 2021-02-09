Крушение вертолета в Куршевеле: двое погибших, трое пострадавших

Очевидцы сообщили об аварии в экстренные службы в 17:20 по местному времени (19:20 по Москве). На борту пассажирского транспорта находилось пять человек.

Вертолет упал в горах на высоте около двух километров между озером Розьер и мысом Вийар, сообщает Le Parisien. Свидетели рассказали, что машина упала и задымилась. К месту крушения был отправлен взвод высокогорной жандармерии. Чтобы добраться до точки падения винтокрылой машины, спасателям потребовалось около 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.