Пираты захватили танкер и поднялись на его борт

Пираты атаковали в Гвинейском заливе танкер для перевозки жидких химических веществ Maria I, шедший под флагом Панамы, и поднялись на его борт.

Как передает ТАСС, об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Отмечается, что нападение произошло в 108 морских милях к северо-западу от острова Сан-Томе. При этом неподалеку находилось рыболовное судно Lianpengyu, захваченное пиратами 7 февраля.

С него 8 февраля была высажена лодка, на которой морские разбойники пытались атаковать шедший под флагом Багамских островов танкер Seaking. Однако капитану последнего с помощью маневров удалось ускользнуть от преследователей.

Гвинейский залив считается самой опасной зоной мирового судоходства – в 2020 году в этом регионе произошло не менее 22 захватов кораблей, при этом были похищены 130 моряков.