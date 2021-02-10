У красноярских наркоторговцев изъяли героин на 10 миллионов рублей

Наркополицейские совместно со спецназом задержали подозреваемых в сбыте наркотиков, у которых дома обнаружили больше 3,5 килограмма героина. Часть запрещенного вещества уже была расфасована для торговли оптовыми и мелкими партиями.

Один из злоумышленников 1999 года рождения выполнял функции розничного закладчика: он размещал в тайниках разовые дозы наркотика. Его 30-летний подельник был куратором-координатором. Он делал закладки оптовых партий героина и занимался подбором распространителей.

Во время обысков в съемных квартирах, в которых жили злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли больше 3,5 кг героина. По предварительной оценке, его стоимость на черном рынке превышает 10 миллионов рублей.

Оба мужчины взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Наркополицейские выявляют каналы поставки и устанавливают других участников преступной группы.