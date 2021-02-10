В Приморье начался сезон косолапых сирот

В Приморском крае зоозащитники борются за жизнь новорожденных сирот-медвежат. Специалисты охотнадзора доставили их в Центр диких животных. Это первые в 2021 году новорожденные гималайские медвежата.

Как передает ГТРК "Владивосток" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", сотрудники центра "Тигр" пока не выяснили, почему малыши остались без мамы. Возможно медведица стала жертвой браконьеров, также крох могли спугнуть заготовители леса.

Пока состояние медвежат тяжелое, но тем не менее, они стараются проявлять характер.