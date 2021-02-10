Световые столбы после метели украсили небо над Воронежем

В ночь на среду жители Воронежа наблюдали редкое природное явление. После сильной метели в небо взмыли световые столбы. В соцсетях горожане делятся фото, на которых небо рассекают вертикальные лучи.

Специалисты отмечают, что, несмотря на довольно редкое световое явление, в этом году оно возникает уже второй раз. Первый раз воронежцы заметили такие столбы на Крещение, их можно было наблюдать из всех городских районов.

"Для того чтобы появились световые столбы, необходимо хорошее освещение – лунный или солнечный свет. Ночью ледяные кристаллы подсветило городское освещение. Они образовались из-за сильного мороза и влажного воздуха", – поясняют синоптики.

Как отмечает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", световые столбы не что иное, как гало. Радужное кольцо горожане видели в ноябре 2020 года. Тогда стоял мороз и ледяные кристаллы заблестели в высоких облаках.