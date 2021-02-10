Дом-интернат в Саратовской области стал очагом распространения COVID-19

Новым очагом коронавирусной инфекции стал Алексеевский дом-интернат в Саратовской области. О вспышке сообщили на местном Координационном совете, отмечает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и Россия 24".

Выяснилось, что это уже пятый подобный случай за время пандемии.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал усилить меры безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Он поручил зампреду по социальной сфере начать массовую и комплексную проверку всех подведомственных учреждений.

Радаев подчеркнул, что повтора подобных инцидентов быть не должно.

Губернатор также дал распоряжение министру здравоохранения Олегу Костину наладить обратную связь с жителями по поводу прививочной кампании.

На заседании было отмечено, что местные граждане жалуются на организацию данного процесса. В частности, смущает отсутствие в торговых центрах указателей на мобильные прививочные пункты. Было поручено сделать понятную схему движения.

В настоящее время на территории Саратовской области работают десятки прививочных кабинетов.