Смертельное ДТП на востоке Москвы попало на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент наезда на пешехода рядом со станцией метро "Семеновская" в Москве. От полученных травм пострадавшая женщина скончалась на месте.

Авария произошла около 19 часов 8 февраля близ пересечения улиц Щербаковская и 2-я Хапиловская. Судя по появившимся кадрам, водитель легковушки отвлекся от дороги, поскольку тормозить начал только после столкновения с пешеходом.

На асфальт пострадавшая упала почти в 20 метрах от "зебры".Прибывшим фельдшерам оставалось лишь констатировать смерть женщины.