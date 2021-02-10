Почти полторы тонны черной икры задержано в Подмосковье

В Подмосковье пресечена незаконная поставка 1,35 тонны черной икры на сумму, превышающую 20 миллионов рублей, силами сотрудников МВД, ФСБ и Росрыболовства.

Икра без маркировки и сопроводительных документов хранилась в контейнере-рефрижераторе, затем фасовалась и сбывалась на столичных рынках.

Партия задержанной икры осетровых, добытой, предположительно, браконьерским способом, была передана на хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Образцы икры направлены на экспертизу. В настоящее время, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию причастных к преступлению.