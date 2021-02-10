10 февраля 2021 14:55

Авианосец "Вираат" может избежать утилизации

Верховный суд Индии временно приостановил утилизацию бывшего флагмана ВМС Республики авианосца "Вираат". Причиной этого решения стала петиция компании Envitech Marine Consultant, которая планирует выкупить боевой корабль и превратить его в музей, пишет агентство ТАСС.

Журналисты уточняют, что на данный момент авианосец уже частично разобран на металлолом: срезана часть палубы, исчез взлетный трамплин.

Отмечается, что ранее Envitech Marine Consultant уже обращалась к Министерству обороны Индии с просьбой сохранить "Вираат". Однако военные не смогли помочь, так как компания, которая купила авианосец на лом, не хотела его продавать. Сейчас петицию обещает рассмотреть суд.

Легкий авианосец "Вираат" был построен в Великобритании в 1959 году под именем HMS Hermes. Боевой корабль возглавлял группировку британского флота в войне за Фолклендские острова.

В 1986 году HMS Hermes был списан и передан военно-морскому флоту Индии, где получил имя "Вираат".

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