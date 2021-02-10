Кирьос за 3,5 часа переиграл Умбера во втором круге Australian Open

Австралийский теннисист, 47-я ракетка мира Ник Кирьос во втором круге Открытого чемпионата Австралии за три часа 30 минут обыграл представителя Франции Уго Умбера – 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Кирьос 30 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти, а у Умбера, занимающего 34-е место в рейтинге ATP, 27 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Кирьос вышел в третий круг Australian Open, где ему будет противостоять австриец Доминик Тим (3), переигравший в 1/32 финала немца Доминика Кепфера (70) – 6:4, 6:0, 6:2.