В России выявлено еще 8702 заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 702 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, 13,0% из них – без клинических проявлений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Лидирует по числу зараженных традиционно Москва (2 090 случаев), на втором месте Санкт-Петербург (694), за ним следует Подмосковье (574).

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Туве – по одному. В Чукотском автономном округе заболевших за минувшие сутки нет.

Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 7 230 человек, подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в России зарегистрировано 4 641 390 случаев заболевания, 4 265 509 человек поправились, 102 986 умерли, пишет РИА Новости.

Коэффициент распространения коронавируса в стране 11 апреля вырос до 1,03. При этом в Москве он "подскочил" до 1,2, в Подмосковье – до 1,01. В Ростовской области коэффициент равен 1, в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае – 0,99, в Архангельской области – 0,98, в Нижегородской – 0,97, в Свердловской – 0,93, отмечает ТАСС.