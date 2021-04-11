Боксер Власов упустил шанс стать чемпионом мира по версии WBO

Российский боксер Максим Власов не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. Россиянин проиграл американцу Джо Смиту-младшему в 12-раундовом поединке. Бой прошел в американском Талсе.

Соперники провели на ринге все 12 раундов. Американец одержал победу решением судей – 115:112, 115:113, 114:114​​​.

Напомним, что изначально поединок между Смитом и Власовым должен был состояться 13 февраля в Лас-Вегасе. Но из-за коронавируса у российского боксера бой перенесли.

В активе 31-летнего американца стало 27 побед при трех поражениях. 34-летний россиянин потерпел четвертое поражение в карьере. Кроме того, на счету Власова 45 побед.