"Калгари" прервал серию поражений в НХЛ, разгромив "Эдмонтон"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" на льду домашней арены разгромил "Эдмонтон Ойлерз", отправив в ворота соперника пять безответных шайб – 5:0.

У победителей встречи голами отметились Шон Монахан (24-я минута), Джонни Годро (31), Элиас Линдхольм (34), Марк Джордано (40) и Бретт Ричи (54).

"Калагри" прервал безвыигрышную серию в НХЛ из четырех матчей и с 37 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, а "Эдмонтон" в нем же расположился на третьей строчке, имея в активе 52 балла. Для "нефтяников" это поражение стало вторым в последних пяти играх.