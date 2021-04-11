Ко Дню Победы в море под Новороссийском появится Вечный огонь

Вечный огонь под водой появится под водой в Новороссийске к 76-летию Победы. Водолазы Русского географического общества установят памятную композицию в Черном море.

"В нижней части композиции сделаем звезду, где мы установим специальную систему с баллоном, откуда по трубке будет подаваться воздух. С его помощью будут трепетать пластиковые красные и бардовые лепестки, имитирующие огненные языки пламени. Также частью композиции станут колокол и памятная табличка, — рассказал автор идеи, член РГО Эрнст Антонов.

Как уточняет ГТРК "Кубань", выходящая в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", территориально композицию поставят в урочище Широкая балка. Она станет первой на дне Черного моря.