Играл со спичками: два маленьких ребенка стали жертвами пожара

В субботу, 10 апреля, в Хакасии после пожара в жилом доме погибли два ребенка.

Инцидент произошел в селе Таштып. По данным СК РФ, пожар устроил 4-летний мальчик — играл со спичками и поджег кресло. Его отец в это время спал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, других взрослых рядом не было.

Пострадавших детей с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мальчики возрастом 2 и 3 года скончались.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, ч. 3 "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".