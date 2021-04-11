Лидер ХДС сделал заявление о заказе российской вакцины

Премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет полагает, что решение о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Германию следует принимать властям сразу для всей страны.

"Я считаю, будет правильно, если ФРГ в соответствии с ясными критериями закажет вакцину для всех, а не каждый для себя", – пояснил Лашет, слова которого приводит ТАСС.

Политик заверил, что, в отличие от властей Баварии, не будет в одностороннем порядке заключать предварительные контракты на поставки российского препарата для возглавляемого им региона.

Ранее на этой неделе стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства ФРГ относительно предварительного соглашения о поставках "Спутника V". За день до этого власти Баварии заключили с РФПИ меморандум о намерениях по поводу возможного импорта и производства российской вакцины.