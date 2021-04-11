На главу Евросовета ополчились женские организации

Ассоциации европейских женщин направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием его отставки после инцидента в Турции. Ранее сообщалось, что во время переговоров в Анкаре по вине службы протокола главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не предложили стул. Эти предметы мебели были приготовлены лишь для президента страны Тайипа Эрдогана и для председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В результате фон дер Ляйен пришлось сесть на диван, где уже находился турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, не равный ей по статусу в протокольной иерархии.

К моменту публикации под документом, требующим отставки Мишеля, было поставлено более 2,5 тысячи подписей от имени женских организаций Бельгии, Франции, Италии и других стран, включая неевропейские государства. В частности, Международный благотворительный фонд расширения прав и возможностей женщин указала на "три главные ошибки" Мишеля во время встречи с Эрдоганом. Своим поступком, считают авторы претензии, Мишель нанес ущерб "дипломатии, Европейскому союзу и правам человека, особенно правам женщин".

Позднее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что фон дер Ляйен попросила свои службы сделать так, чтобы инциденты подобного рода не повторились в будущем