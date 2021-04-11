В начале недели в Москве наступит раннее лето

Погода в Москве приблизится к новым рекордам. В первой половине неделе воздух прогреется до +20…+23 градусов, а это уже почти летние значения.

Температурный фон обгоняет норму на 6-8 градусов. Но тепло будет ощущаться комфортно, так как воздушные массы идут с юга и юго-востока, они теплые, но не насыщенные влагой.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в столице воздух прогреется до +14…+16 градусов, во вторник – до +22, среду – до +23. В четверг и в пятницу чуть понизится, а в субботу снова поднимется до +13…+18 градусов.