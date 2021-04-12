Оконная рама рухнула на автомобиль в Казани

Балконная рама рухнула с высоты девятого этажа на припаркованный автомобиль в Казани. Этот момент попал на видео.

Инцидент произошел во второй половине дня 11 апреля в доме №8 по проспекту Альберта Камалеева. Двое рабочих, как утверждают очевидцы, снимали тяжелые рамы в квартире на девятом этаже, однако плохо закрепили одну из них. Массивная конструкция соскользнула вниз и ребром вонзилась в лобовое стекло Mercedes-Benz, а затем разлетелась на части.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Сумму ущерба только предстоит оценить.