Вулкан Суфриер оставил без света сотни жителей Сент-Винсента

На севере Сент-Винсента и Гренадин в связи с извержением вулкана Суфриер фиксируются массовые отключения электричества, а также перебои с подачей воды.

Из районов, расположенных рядом с вулканом, продолжается эвакуация населения, сообщает агентство Reuters. По данным соседнего Барбадоса, ветер доносит пепел из вулкана до острова.

Извержение вулкана Суфриер началось утром 9 апреля. На территории Сент-Винсента и Гренадин с 1979 года не фиксировалось сильной вулканической активности. Крупнейшее извержение вулкана Суфриер произошло в 1902 году. Тогда в результате удара стихии погибли свыше 1 тысячи человек. Сейчас население государства составляет более 100 тысяч человек.