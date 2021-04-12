Прыжок в кому. Юный прыгун в воду пострадал во время соревнований

Следственный комитет начал проверку по факту получения травмы юным участником всероссийских состязаний по прыжкам в воду на Кубок Кремля. 12-летний прыгун, представляющий на турнире Татарстан, неудачно исполнил прыжок с вышки.

Инцидент произошел в бассейне спорткомплекса ЦСКА, где состязались юные прыгуны. Во время одной из попыток прыжка с вышки мальчик не справился с разбегом, оступился и ударился головой о бетонную площадку спортивного снаряда.

Юный спортсмен, имя и фамилия которого не называются, получил крайне тяжелые травмы головы, и на карете скорой помощи был доставлен в больницу. Как сообщили представители Российской федерации прыжков в воду, медики провели операцию и вынуждены были ввести его в состояние искусственной комы.