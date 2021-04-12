В Москве умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Актриса Серафима Холина умерла на 98-м году жизни в Москве.

Как передает РИА Новости, тело женщины нашла в квартире на проспекте Вернадского, ее дочь актриса Людмила Голубицкая.

Серафима Васильевна родилась в Москве 29 августа 1923 года в семье железнодорожника и домохозяйки. Во время войны пошла на завод имени Владимира Ильича, работала токарем.

С 1944 по 1949 года девушка училась на актерском факультете ВГИКа у Юлия Райзмана. По окончании вуза Холина работала на "Мосфильме" и Театре-студии киноактера.

Ее дебют в кино состоялся в 1950 году, когда она сыграла эпизод в "Кавалере Золотой Звезды". Самой известной ее киноролью, которая стала и последней в послужном списке, стала ведущая показа мод в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968).

"Брюки превращаются в элегантные шорты" – фраза, которую произносила ее героиня, давно уже стала знаменитой.

Холина активно работала за кадром – ее голосом говорят героини в более 30 фильмах, в том числе Софи Лорен и Моники Витти.