Клиента московского фитнес-центра застрелили на беговой дорожке

Конфликт между двумя посетителями столичного фитнес-центра обернулся убийством одного из них. Злоумышленник с места скрылся, задержать его пока не удалось.

Описанные события, по данным ТАСС, произошли в заведении на Авиационной улице. Мужчины, как уточняет "МК", занимались на соседних беговых дорожках, когда один из них вытащил пистолет и открыл огонь. К моменту прибытия медиков 40-летний пострадавший был мертв.

Предполагаемого преступника пока не задержали. Что послужило яблоком раздора, остается неизвестным.