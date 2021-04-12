Путин отправил в отставку первого замглавы ФСИН

Первый заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 53-летний генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый освобожден от должности.

Данное распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Уроженец Балашихи, Рудый после окончания Горьковского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО до 1994 года служил в армии. А затем до 2012 года работал в Государственной фельдъегерской службе. В марте 2014 года президентским указом был назначен на должность первого замглавы ФСИН.