На Южном Урале прохожие спасли чужой автомобиль от угрозы взрыва

На Южном Урале неравнодушные спасли от возгорания чужой автомобиль. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В Магнитогорске на проспекте Сиреневый загорелась площадка для мусора. Причиной возгорания стал небрежно брошенный окурок, это было зафиксировано на камеры наружного видеонаблюдения.

"В первом видео поджигатель, безалаберный куряка. На втором видео – результат курения", – подписали видео местные жители.

Мусорные баки полностью загорелись, пламя подобралось вплотную к припаркованному автомобилю. Прохожие заметили угрозу возгорания и даже взрыва автомобиля, они с помощью другого автомобиля и троса отодвинули припаркованный автомобиль.

Вскоре после этого на место приехали сотрудники МЧС и устранили пожар.