В Тюмени прохожие нашли маленькую девочку рядом с гаражами

На территории гаражного кооператива на Мельникайте в Тюмени прохожие нашли девочку, которой на вид не больше четырех лет. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Девочка сказала, что ее зовут Лера. Прохожие позвонили в полицию, чтобы найти родителей ребенка.

"В настоящее время родители девочки установлены. Вместе с ними и девочкой работает сотрудник по делам несовершеннолетних", – сообщил Антон Каморников, руководитель пресс-службы по Тюменской области.

По предварительным данным противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Обстоятельства устанавливаются.