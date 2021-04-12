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Футбол России 49 минут назад

12 апреля 2021 19:57

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород"

Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород"
Global Look Press

Нижний Новгород примет финал чемпионата России по футболу. Встреча запланирована на 12 мая.

Российский футбольный союз определился с местом проведения финала чемпионата России по футболу. Обладатель хрустального трофея определится в Нижнем Новгроде. Встреча пройдет на построенной к чемпионату мира 2018 "Арене Нижний Новгород", которая претендовал на финал предыдущего розыгрыша.

Финалисты станут известны 21 апреля. В этот день в полуфинальных парах встретятся "Локомотив" – ЦСКА, и "Ахмат" – "Крылья Советов".

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