Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород примет финал чемпионата России по футболу. Встреча запланирована на 12 мая.

Российский футбольный союз определился с местом проведения финала чемпионата России по футболу. Обладатель хрустального трофея определится в Нижнем Новгроде. Встреча пройдет на построенной к чемпионату мира 2018 "Арене Нижний Новгород", которая претендовал на финал предыдущего розыгрыша.

Финалисты станут известны 21 апреля. В этот день в полуфинальных парах встретятся "Локомотив" – ЦСКА, и "Ахмат" – "Крылья Советов".