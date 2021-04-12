Центровой Тимофей Мозгов вышел на площадку после трехлетней паузы

Тимофей Мозгов оправился от травмы и после трехлетнего перерыва вышел на площадку. 34-летний центровой "Химок" вышел на площадку в матче против "Енисея".

ТИмофей Мозгов вернулся из НБА в "Химки" в 2018 году. Однако травма колена отняла у центрового три года карьеры. В последний раз Мозгов выходил на площадку в составе сборной России. Своего дебюта в составе "Химок" Тимофей ждал три года. Но в понедельник он появился в матче Единой лиге ВТБ против красноярского "Енисея".

ТИмофей Мозгов провел в НБА 8 сезонов. В 2015 году он стал чемпионом в составе "Кливоенж Кэвальерз".