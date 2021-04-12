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Футбольный Евро 1 час назад

12 апреля 2021 23:12

Педру Нету не поможет португальцам на Евро-2020

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Чемпион Европы по футболу сборная Португалии не сможет рассчитывать на чемпионате Европы на Педру Нету. Форвард "Вулверхэмптона" получил травму колена во время матча английской премьер-лиги.

На 33-й минуте матча с "Фулхэмом" Педру Нету повредил колено и был вынужден покинуть поля. Обследование выявило у португальца травму коленной чашечки, сообщат Чемпионат.com. Футболисту будет сделана операция, из-за которой он пропустит остаток сезона и чемпионат Европы.

Педру Нету успел провести за чемпионов Европы 3 матча и забить один мяч. Футболист "Вулверхэмптона" считался кандидатом на участие в чемпионате Европы.

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