Минэнерго поможет НПЗ с модернизацией

Минэнерго заключило соглашение с нефтеперерабатывающими заводами. При модернизации НПЗ получат специальную инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на сырье. Компании смогут быстрее внедрить инновационные технологии, нарастить выпуск топлива и увеличить глубину переработки. Соглашение действует до 2031 года.

"Многие инвестиционные проекты по модернизации заводов откладывались. Необходимо дать заводам предсказуемые правила игры, предсказуемую доходность, чтобы они могли принять решение по различным установкам, – заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. – Но здесь существует и механизм гарантии для государства. Компания, которая получает повышающий коэффициент, обязана будет вернуть все деньги, если не выполнит свою часть соглашения. Это первый раз, когда в случае невыполнения инвестор обязуется вернуть со штрафом все деньги".

Благодаря договоренностям модернизируют 30 объектов. Среди них – Московский, Омский, Афипский, Ильский НПЗ, Новокуйбышевский, Сызранский, Туапсинский, Комсомольский, Антипинский. Кроме того, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Газпром нефтехим Салават, предприятия Орскнефтеоргсинтез.

Инвестиции компаний до 2026 года составят примерно 800 миллиардов рублей. Компании смогут быстрее внедрить инновационные технологии и увеличить выпуск топлива, в том числе нарастить производство бензина класса К5 более чем на три миллиона тонн в год. А также дизельного топлива класса К5 – более чем на 15 миллионов тонн в год.

"Наша задача – обеспечить рынок достаточным количеством нефтепродуктов, чтобы любые сценарии спроса на бензин были удовлетворены. Если по дизелю у нас двукратный профицит, мы производим его в два раза больше, чем потребляем, то по бензину профицит составляет 10-12 процентов. Наша задача – увеличить этот профицит, чтобы любые колебания спроса были гарантированно удовлетворены", – сказал Павел Сорокин.

Один из примеров – Московский нефтеперерабатывающий завод. Полностью модернизация завершится в 2025 году. Общий объем инвестиций – 350 миллиардов рублей. В прошлом году завершился второй, ключевой этап преобразований. Летом заработал высокотехнологичный комплекс Евро +. Он заменил пять установок предыдущего поколения. В результате производство бензина увеличилось на 15%, дизельного топлива – на 40%, авиакеросина в два раза.

На комплексе Евро+ установлены 15 тысяч датчиков. Они измеряют экологические и технологические параметры. В режиме реального времени данные передаются в центр управления производством, где сотрудники дистанционно могут управлять работой установки.

В 2020 году на Московском НПЗ потребление воды сократилось в четыре раза. При том, что объем переработки сырья вырос, воздействие на окружающую среду снижается.

Основные задачи третьего этапа модернизации – увеличение глубины переработки нефти до 99% и прекращение выпуска мазута.