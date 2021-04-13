Аллерголог рассказала, как отличить ковид от сезонной аллергии

Весной, когда цветут растения, многие люди страдают от поллиноза – сезонной аллергии. Некоторые ее симптомы сходны с симптомами коронавирусной инфекции. Врач-аллерголог рассказала, как отличить одно заболевание от другого.

Весна – период цветения растений, а значит – обострения сезонной аллергии на пыльцу, или поллиноза. Ее симптомы зачастую похожи на симптомы коронавируса и других простудных заболеваний. Как отличить поллиноз от COVID-19, рассказала доктор Ханова Фатимат Мухамедовна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением аллергологии и иммунологии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России.

Одно из самых явных отличий в том, что при аллергии очень редко и очень незначительно (до 37,5 градусов) повышается температура. При коронавирусной инфекции температура может достигать 39 градусов и выше и держаться очень долго, напомнила врач.

"Частным клиническим симптомом COVID-19 наряду с высокой температурой является сухой кашель", – отметила доктор Ханова. При поллинозе кашель может быть проявлением пыльцевой бронхиальной астмы и сопровождаться свистами и хрипами в груди, что для COVID-19 не характерно, добавила она.

Также доктор напомнила, что при коронавирусе практически не бывает насморка, тогда как при поллинозе обильные водянистые выделения из носа, зуд в носу, горле и глазах, чихание и слезотечение являются типичными признаками болезни.

Еще одним из перекрывающихся симптомов может быть снижение обоняния. Однако, если частичная или полная потеря обоняния и вкуса являются одним из самых ранних признаков коронавируса, то при поллинозе данный симптом встречается на поздних стадиях заболевания.

И еще одно отличие – зависимость симптомов от метеоусловий. В жаркую сухую погоду, способствующую обильному образованию пыльцы, самочувствие пациентов с поллинозом ухудшается, дождь же оказывает благоприятное действие, так как уменьшает концентрацию пыльцы в воздухе. При COVID-19 симптомы устойчивы и не зависят от метеофакторов, отметила доктор Ханова.