Момент жуткого ДТП с велосипедистом попал на видео

Обнародованы кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего момент страшной аварии с участием подростка, произошедшей в минувшую субботу, 10 апреля, в Магнитогорске.

На записи видно, как молодой человек на велосипеде попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Едва велосипедист выехал на дорогу, его буквально снес легковой автомобиль Daewoo Nexia.

По данным местных СМИ, 15-летний подросток оказался в реанимации. У него была диагностирована травмы головы, ретроградная амнезия и ряд менее серьезных повреждений.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.