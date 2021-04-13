Гориллы вышли в открытый вольер в Московском зоопарке

На улице становится все теплее, и жители Московского зоопарка выходят из зимних вольеров. Так, в уличные вольеры перебралось семейство горилл.

"Первым, как всегда, вышел глава группы – самец Визури. Он огляделся, оценил обстановку, после этого выпустил всех остальных", – рассказали в зоопарке.

Кроме обезьян погреться на солнце выбрались другие теплолюбивые животные: зебра Дэбора и черные антилопы. Скоро на улицу выйдут жирафы и капибары. Кроме того, из спячки выходят летучие мыши.

"Совсем скоро мы выпустим в природу тех, кто готов к этому физически и морально", – отметили представители зоопарка.

В конце марта в столичном зверинце вышли из зимней спячки сурки, а следом проснулись тушканчики.