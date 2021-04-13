Медведев заразился коронавирусом и не сыграет в Монте-Карло

Даниил Медведев заразился коронавирусом. Лидер национального теннисного рейтинга и вторая ракетка мира не сможет принять участие в крупном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов серии Masters, который стартовал в Монте-Карло.

Подробностей о ситуации с лидером российского тенниса пока нет, но, скорее всего, ему предстоит карантин и повторные анализы. К сожалению, Даниил не сыграет на турнире Masters в Монако, который является одним из подводящих соревнований к грунтовому Roland Garros в Париже.