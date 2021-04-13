Сафари-парк поделился кадрами первого купания белых медвежат

Сафари-парк "Геленджик" выложил в Интернет видео купания детёнышей красноярского медведя Седова. Медвежата впервые принимают водные процедуры. Они барахтаются и играют вдвоем, но под чутким присмотром человека.

Как напоминает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", двое медвежат родились в конце 2020 года. Медведица от них отказалась, и вскармливание легло на плечи сотрудников зоосада в Геленджике, куда малышей отправили жить.

Был объявлен конкурс среди посетителей на выбор имени мальчику и девочке медведям. В итоге их назвали Ермак и Арктика-Аврора.