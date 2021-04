"Манчестер Сити" подпишет 17-летнего вундеркинда из Бразилии

Молодой бразильский нападающий Кайки, права на которого принадлежат клубу "Флуминенсе", может в самое ближайшее время перебраться в стан лидера английской премьер-лиги "Манчестер Сити". 17-летний игрок обойдется "горожанам" в 10-15 млн евро.

Скауты "МанСити" ведут переговоры с бразильским клубом с февраля нынешнего года, сообщает издание Fnvsports.Com. При этом, как сообщают инсайдеры, знакомые с ситуацией, сторонам осталось согласовать лишь последние детали, после чего трансфер можно будет считать свершившимся.

По разным оценкам лидер английской премьер-лиги заплатит как минимум 10 млн евро за 17-летнего форварда, но при выполнении некоторых условий сумма может вырасти до 15 и даже 17 миллионов.

Ожидается, что Кайки присоединится к одному из грандов европейского футбола летом 2022 года. Контракт молодого бразильского вундеркинда с английским клубом будет рассчитан на пять лет.

