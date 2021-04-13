Прививка от ковида: плюсы и минусы вакцинации питомцев

В России зарегистрирована вакцина против коронавируса для животных "Карнивак-ков", аналогов ей в мире нет. При этом речь идет именно о плотоядных животных: они, по статистике, чаще всего заражаются. Стоит ли прививать домашних питомцев?

На сегодняшний день известно, что COVID-19 угрожает в первую очередь куньим и кошачьим, чуть меньше – собакам, очень редко – приматам. Во всех известных случаях эксперты фиксировали заражение животных от человека, а не наоборот. Появившаяся вакцина, согласно имеющимся данным, обеспечит защиту на 6-12 месяцев.

"Это традиционная, не векторная – это крайне важно – вакцина, сорбированная, инактивированная. Иными словами, это обезвреженный цельный вирус. То есть это не отдельные части его белка", – рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Явные плюсы, помимо самого появления вакцины, в том, что в ста процентах случаев организм привитого дает быстрый и довольно стойкий иммунный ответ. Минусы – двукратное введение (две прививки делаются с интервалом в 21 день) и стоимость. Как сообщает Россельхознадзор, пока она составляет 588 рублей за дозу.

"У меня 250 тысяч норок летом, – рассказывает председатель национальной ассоциации звероводов России Владимир Бозов. – И если мы, грубо говоря, умножим на 600 рублей, то это 150 миллионов. Но если вдруг случится такая беда, то, конечно, прививать нужно".

Нужно ли вакцинировать домашних питомцев, их хозяевам предстоит решать самостоятельно. Пока мнения расходятся. Многие считают, что все зависит от цены: если она будет приемлемой, то можно и вакцинировать.

По мнению ветеринарных врачей, цена вакцины от нового коронавируса вполне сопоставима со стоимостью препаратов входящих в календарь обязательных ежегодных прививок. Единственный нюанс – ее придется делать отдельно, в отличие от других. Для сравнения, комплексная вакцина для кошек против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза в зависимости от производителя стоит от 200 до 600 рублей. Для собак препарат против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа и лептоспироза стоит от 200-400 рублей. Но это цена не окончательная.

"Цена складывается из самой вакцины, инъекции, расходных материалов и клинического осмотра, который делается перед вакцинацией. В разных клиниках цены разные, но в среднем общая стоимость будет от 700-800 рублей до 1200-1300 рублей", – отметил эксперт Национальной ветеринарной палаты Ян Музалевский.

При этом Россельхознадзор подчеркивает, что с начала пандемии в России зарегистрировано всего два случая COVID-19 у домашних кошек – в Москве и Тюмени. Поэтому обязательной вакцинация для животных – как промышленных, так и домашних – не является. До изменения эпизоотической ситуации она не будет включена в календарь прививок, в отличие от прививки против бешенства. Медики напоминают о необходимости вакцинации животных от этой болезни. В государственных ветклиниках это можно сделать бесплатно.