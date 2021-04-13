В Сочи устанавливают личность женщины, тело которой нашли в горной реке

В горной реке Сочи найдено тело женщины. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность жертвы.

Труп в районе слияния Шахи и Кичмая обнаружил случайный прохожий. Мужчина незамедлительно сообщил в отделение полиции и МЧС, передает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Прибывшие на место происшествия спасатели, не смогли сразу эвакуировать труп. Из-за проливных дождей заметно вырос уровень воды, им потребовалось специальное снаряжение. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.