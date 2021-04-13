В Великобритании украли Дариуса – самого большого кролика Земли

В Великобритании похищен самый крупный кролик в мире.

По информации телеканала Sky News, кролика по кличке Дариус длиной 129 см и весом почти 16 кг был украден в субботу из его загона в местечке Стоултон в графстве Вустершир.

Хозяйка животного – бывшая модель Playboy Аннет Эдвардс уже объявила вознаграждение в размере 1 тысячи фунтов (106 тысяч рублей) тому, кто вернет ей любимого питомца.

Ранее кролик породы фландр попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой из живущих на Земле кроликов.

По словам хозяйки, у ее питомца прекрасный характер. При этом из-за возраста 11-летнему Дариусу необходима специальная диета, без которой он может умереть.

Полиция Западной Мерсии просит всех, кто обладает какой-либо информацией о кролике-рекордсмене, уведомить правоохранительные органы.