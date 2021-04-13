Умер заслуженный артист Евгений Тиличеев

Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Ему было 74 года. О смерти актера сообщается на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга. Что стало причиной кончины Тиличеева, не поясняется.

Евгений Сергеевич родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. После окончания школы он поехал в Москву для поступления в МХАТ, но из-за нехватки средств вернулся обратно.

После службы в армии Тиличеев поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1972 год он стал солистом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

На счету Евгения Тиличеева десятки кинофильмов. Он снялся в таких кинолентах, как "Царевич Проша", "Труффальдино из Бергамо", "Иди и смотри".

В 1998 году Тиличеев был удостоен звания заслуженного артиста России за заслуги в области искусства.