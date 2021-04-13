Коротнуло в электрощитке: в Казани эвакуировали 207 воспитанников детского сада

В Казани в результате короткого замыкания эвакуировали детей из детского сада № 395. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".
Около часу дня поступило сообщение о задымлении детского сада на улице Серова. Из здания эвакуировали 207 детей и 14 сотрудников персонала до прибытия МЧС.
Пожарные установили, что на первом этаже детского сада в электрощитке произошло короткое замыкание. Пострадавших нет.
Известно, что дете перевели временно в детский сад № 97 на улице Кулахметова.